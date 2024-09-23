Востаннє таке було 12 років тому. На одній зі станцій метро Києва пасажирів чекають зміни

З вівторка, 24 вересня, на станції метро "Берестейська" в Києві розпочнуть почерговий капітальний ремонт ескалаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Що відомо про ремонт ескалаторів на "Берестейській"

У комунальному підприємстві розповіли, що плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі №1 та триватиме орієнтовно до 12 листопада.

Уточнюється, що востаннє цей ескалатор капітально ремонтували у 2012 році.

"Ескалатори метрополітену - це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів. Відповідно до технологічних процесів, ці ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів", - пояснили у прес-службі столичного метрополітену.

Зазначається, що в межах цих робіт:

ескалатор повністю розбирають

зношені запчастини замінюють

проводять інші необхідні роботи

Правила користування ескалатором

У КП "Київський метрополітен" киянам і гостям столиці нагадали, що для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень

не заступати за обмежувальну лінію

не сидіти на східцях ескалатора

не бігти ескалатором

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках

Компоненти ескалатора (фото: metro.kyiv.ua)