В последний раз такое было 12 лет назад. На одной из станций метро Киева пассажиров ждут изменения
Со вторника, 24 сентября, на станции метро "Берестейская" в Киеве начнут капитальный ремонт эскалаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Что известно о ремонте эскалаторов на "Берестейской"
В коммунальном предприятии рассказали, что плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября.
Уточняется, что последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.
"Эскалаторы метрополитена - это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы требуют бережного отношения и тщательных, периодических капитальных ремонтов. Согласно технологическим процессам, эти ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров", - объяснили в пресс-службе столичного метрополитена.
Отмечается, что в пределах этих работ:
- эскалатор полностью разбирают
- изношенные запчасти заменяют
- проводят другие необходимые работы
Правила пользования эскалатором
В КП "Киевский метрополитен" киевлянам и гостям столицы напомнили, что для безопасных поездок пассажиры должны соблюдать простые правила пользования эскалатором:
- держаться за поручень
- не заступать за ограничительную линию
- не сидеть на ступеньках эскалатора
- не бежать по эскалатору
- держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках
Компоненты эскалатора (фото: metro.kyiv.ua)
Движение по "синей" ветке столичного метро
Напомним, в декабре 2023 года стало известно о подтоплении станций на "синей" ветке столичной подземки. После этого движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили - чтобы провести ремонт.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал тогда, что причинами подтопления стали ошибки при проектировании и некачественное строительство тоннеля метро.
Из-за подтопления тоннеля правоохранители возбудили уголовное дело, а ряд чиновников получили подозрения.
Между тем, от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, дублировавших маршруты закрытых станций метрополитена.
12 сентября 2024 года станции "синей" ветки столичного метро возобновили свою работу, а временные автобусные маршруты были закрыты.
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