Чи закриють нові станції метро в Києві найближчим часом: офіційна відповідь
У грудні через загрозу підтоплення в Києві частково обмежили рух синьою гілкою метро між станціями Деміївська та Теремки. Це пов’язано з ремонтом перегінного тунелю. Водночас станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає.
Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.
"Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідро-геологічних умовах. На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає", – зазначив Віктор Брагінський.
Він додав, що всі зараз тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.
Водночас через фізичну зношеність і необхідність поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії, додав голова "Київського метрополітену".
Ремонт на цій ділянці планується влітку 2024 року. У КП "Київський метрополітен" обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Планується зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно.
Відзначимо, на ділянці між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" київського метрополітену просідає тунель. Закриття тунелю на ремонт призведе до збільшення інтервалу руху поїздів.
Рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену частково припинили 9 грудня через загрозу підтоплення. Тоді закрили відразу шість станцій.
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