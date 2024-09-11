Маршруток більше не буде. "Синя" гілка метро в Києві відновлює роботу: графік

У Києві 12 вересня відновлять роботу станції "синьої" гілки метро, які були закриті на ремонт. Уже оприлюднили графік їхньої роботи та інтервал руху поїздів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Київської міської ради.

Як працюватимуть станції на "синій" лінії метро

Дільниця "Героїв Дніпра" – "Либідська" продовжить працювати без змін, а на дільниці "Деміївська" – "Теремки" станції відновлять роботу за цим графіком:

станція "Деміївська" – з 05:49 до 22:34

станція "Голосіївська" – з 05:52 до 22:35

станція "Васильківська" (вихід № 1) – з 05:50 до 22:32

станція "Васильківська" (вихід № 2) – з 05:53 до 22:29

станція "Виставковий центр" (вихід № 1) – з 05:53 до 22:28

станція "Виставковий центр" (вихід № 2) – з 05:56 до 22:28

станція "Іподром" – з 05:52 до 22:27

станція "Теремки" – з 05:53 до 22:25

Інтервали руху поїздів на синій лінії у робочі дні у години пік становитимуть 3-4 хв, у міжпікові години – 5-6 хв., на вихідних – 6-8 хв.

Додамо також, що під час повітряної тривоги усі станції працюватимуть цілодобово як укриття.

Графік роботи станцій на "синій" лінії метро (інфографіка КМДА)

Як працюватиме наземний транспорт

У зв’язку з відновленням повноцінного руху поїздів між станціями "Теремки" до станції "Либідська", з 12 вересня автобусний маршрут № 38 "Вулиця Метрологічна – станція метро "Деміївська" курсуватиме за постійною схемою. Також відновить роботу тролейбусний маршрут № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Натомість закриються тимчасові автобусні маршрути №№ 2-М, 38-Д, 60 і тролейбусний № 43-К.

Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили близько сотні тролейбусів та автобусів, що дублюють маршрути закритих станцій підземки.