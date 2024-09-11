Маршруток більше не буде. "Синя" гілка метро в Києві відновлює роботу: графік
У Києві 12 вересня відновлять роботу станції "синьої" гілки метро, які були закриті на ремонт. Уже оприлюднили графік їхньої роботи та інтервал руху поїздів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Київської міської ради.
Як працюватимуть станції на "синій" лінії метро
Дільниця "Героїв Дніпра" – "Либідська" продовжить працювати без змін, а на дільниці "Деміївська" – "Теремки" станції відновлять роботу за цим графіком:
- станція "Деміївська" – з 05:49 до 22:34
- станція "Голосіївська" – з 05:52 до 22:35
- станція "Васильківська" (вихід № 1) – з 05:50 до 22:32
- станція "Васильківська" (вихід № 2) – з 05:53 до 22:29
- станція "Виставковий центр" (вихід № 1) – з 05:53 до 22:28
- станція "Виставковий центр" (вихід № 2) – з 05:56 до 22:28
- станція "Іподром" – з 05:52 до 22:27
- станція "Теремки" – з 05:53 до 22:25
Інтервали руху поїздів на синій лінії у робочі дні у години пік становитимуть 3-4 хв, у міжпікові години – 5-6 хв., на вихідних – 6-8 хв.
Додамо також, що під час повітряної тривоги усі станції працюватимуть цілодобово як укриття.
Графік роботи станцій на "синій" лінії метро (інфографіка КМДА)
Як працюватиме наземний транспорт
У зв’язку з відновленням повноцінного руху поїздів між станціями "Теремки" до станції "Либідська", з 12 вересня автобусний маршрут № 38 "Вулиця Метрологічна – станція метро "Деміївська" курсуватиме за постійною схемою. Також відновить роботу тролейбусний маршрут № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська".
Натомість закриються тимчасові автобусні маршрути №№ 2-М, 38-Д, 60 і тролейбусний № 43-К.
Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили близько сотні тролейбусів та автобусів, що дублюють маршрути закритих станцій підземки.
Нагадаємо, що торік у грудні відбулося підтоплення станцій на "синій" гілці столичної підземки. Після цього рух потягів між станціями "Деміївська" та "Теремки" обмежили, щоб провести ремонт.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що причинами підтоплення стали помилки під час проектування і неякісне будівництво тунелю метро. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через підтоплення тунелю, а низка чиновників отримала підозри.
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