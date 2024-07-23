Підтоплення тунелів київського метро: двом посадовцям повідомили про підозру
Двом посадовцям київського метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом посадовцям КП "Київський метрополітен" - начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.
Зазначається, що підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень - сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів.
Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на зазначеному відрізку.
Також у ході досудового розслідування слідчими та прокурорами було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій - проведено пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також експертизи металів, речовин та сплавів.
За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.
Через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.
В Офісі генпрокурора зазначили, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" та його фінансування ще тривають.
На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад.
Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.
Підтоплення київського метро
Нагадаємо, у грудні 2023 року через підтоплення закрили рух синьою гілкою київського метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Зараз тунель ремонтують.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що рух поїздів на цій ділянці синьої гілки столичного метро мають відновити до кінця літа.
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