Підтоплення тунелів київського метро: двом посадовцям повідомили про підозру

Двом посадовцям київського метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом посадовцям КП "Київський метрополітен" - начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Зазначається, що підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень - сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на зазначеному відрізку.

Також у ході досудового розслідування слідчими та прокурорами було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій - проведено пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також експертизи металів, речовин та сплавів.

За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

Через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" та його фінансування ще тривають.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад.

Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.