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Востаннє фіксували в 1995 році. У Києві вчора випала рекордна кількість опадів

Фото: у Києві вчора випала рекордна кількість опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві вчора, 3 листопада, зафіксували рекордну кількість опадів. Востаннє рекорд було зареєстровано ще у 1995 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17 мм, що на 1,3 мм більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 мм опадів", - пише пресслужба метеостанції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 3 листопада у Києві попередили про сильні дощі, які до кінця доби лише посилювались. Також нещодавно синоптик розповіла до якої погоди варто готуватися українцям найближчими днями.

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Київ