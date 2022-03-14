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Восстановлено газоснабжение для более чем 24 тысяч домов в зоне боевых действий, - РГК

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Украина, Понедельник 14 марта 2022 10:54
Восстановлено газоснабжение для более чем 24 тысяч домов в зоне боевых действий, - РГК Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В зоне боевых действий восстановлено газоснабжение для более чем 24 тысяч квартир. Аварийщики "Харьковгаза" и "Харьковгоргаза" вернули тепло в 15 тысяч домов. Также было восстановлено газоснабжение еще 9 190 потребителям в Николаевской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"После обстрелов оккупантами жилых массивов Харькова и области реактивными системами залпового огня "Ураган" были повреждены газораспределительные газопроводы. По информации саперов, газовая инфраструктура одного из районов Харьковской области подверглась колоссальным разрушениям. В другом районе бомбардировки почти полностью уничтожили газопровод высокого давления. Российские варвары оставили без газа около 15 тысяч домов Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовики АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" объединили усилия для помощи семьям региона. Им удалось провести масштабные ремонты газопроводов в Харьковском районе. В другом районе к восстановлению газоснабжения присоединились все работники участка АО "Харьковгаз". Благодаря совместным усилиям газовиков удалось вернуть газ и тепло почти 15 тысяч потребителей.

Также, за прошедшие сутки было восстановлено газоснабжение еще 9 190 потребителям в Николаевской и Киевской областях.

"Именно поэтому важно оплатить сейчас за коммунальные услуги. Ведь это не только заработная плата героев, работающих под пулями, но и возможность выполнять ремонтные работы, поддерживать работу критической инфраструктуры. Сейчас, когда по всей стране идут ожесточенные бои с оккупантами, очень важно обеспечить надежный тыл, который должен работать на возрождение страны", - говорится в сообщении.

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Харьков Газ
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