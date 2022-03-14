Відновлено газопостачання для більше ніж 24 тисяч помешкань в зоні бойових дій, - РГК

В зоні бойових дій відновлено газопостачання для більше ніж 24 тисяч помешкань. Аварійники "Харківгазу" та "Харківміськгазу" повернули тепло у 15 тисяч домівок. Також було відновлено газопостачання ще 9 190 споживачам у Миколаївській і Київській областях.

"Після обстрілів окупантами житлових масивів Харкова та області реактивними системами залпового вогню "Ураган" було пошкоджено газорозподільні газопроводи. За інформацією саперів, газова інфраструктура одного з районів Харківської області зазнала колосальних руйнувань. В іншому районі бомбардування маже вщент знищили газопровід високого тиску. Російські варвари залишили без газу близько 15 тисяч будинків Харківської області", - йдеться у повіомленні.

Зазначається, що газовики АТ "Харківгаз" і АТ "Харківміськгаз" об‘єднали зусилля для допомоги родинам регіону. Їм вдалося провести масштабні ремонти газопроводів в Харківському районі. В іншому районі до відновлення газопостачання долучились всі працівники дільниці АТ "Харківгаз". Завдяки спільним зусиллям газовиків вдалося повернути газ та тепло до майже 15 тисяч споживачів.

Також, за добу, що минула, було відновлено газопостачання ще 9 190 споживачам у Миколаївській і Київській областях.

"Саме тому важливо сплатити зараз за комунальні послуги. Адже це не тільки заробітна плата героїв, що працюють під кулями, а й можливість виконувати ремонтні роботи, підтримувати роботу критичної інфраструктури. Зараз, коли по всій країні точаться запеклі бої з окупантами, дуже важливо забезпечити надійний тил, який має працювати на відродження країни", - йдеться у повідомленні.