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Відновлений на посаді голова КСУ Шевчук вийшов на роботу

Новини » Політика    15.10.2019 - 10:26
Відновлений на посаді голова КСУ Шевчук вийшов на роботу
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Раніше Шевчук пообіцяв нову конституційну реформу

Відновлений на посаді голова КСУ України Станіслав Шевчук вийшов на роботу. Про це повідомляє телеканал "112".

Шевчук вважає, що він "нічого не порушував", щоб його звільняти.

"Звільнили мене як суддю, хоча як суддя я нічого не порушував. Що стосується претензій до голови, вони гіпотетичні і абстрактні", - заявив Шевчук.

Нагадаємо, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі. Шевчук відновлений на посаді голови Конституційного суду. У Конституційному суді України повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

В цьому році 14 травня звільнили голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, він заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть особисто п'ятий президент України Петро Порошенко.

Ще до звільнення Шевчука, РБК-Україна писало, що в розслідуванні програми "Наші гроші" повідомлялося, що Шевчука можуть звільнити через вплив брата, який "наділ" логотип Зе-команди.

В КСУ прокоментували поновлення на посаді Шевчука Шевчук відновлений на посаді голови КСУ
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