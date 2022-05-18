Восстановление Украины станет задачей целого поколения, - еврокомиссар

Восстановление Украины после завершения войны с Россией станет задачей целого поколения. Евросоюз вместе с правительством Украины уже провел первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогостоящей может быть реконструкция страны.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

"Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы представим странам-участницкам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения о том, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не торопимся", - заявил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, о каких суммах идет речь.

"Но это важный сигнал, что мы уже начинаем эти обсуждения", - сказал итальянский политик.

По его словам, восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами-членами ЕС.

"Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая", - добавил Джентилони.