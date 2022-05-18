Восстановление Украины станет задачей целого поколения, - еврокомиссар
Восстановление Украины после завершения войны с Россией станет задачей целого поколения. Евросоюз вместе с правительством Украины уже провел первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогостоящей может быть реконструкция страны.
Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
"Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы представим странам-участницкам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения о том, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не торопимся", - заявил он.
Еврокомиссар подчеркнул, что пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, о каких суммах идет речь.
"Но это важный сигнал, что мы уже начинаем эти обсуждения", - сказал итальянский политик.
По его словам, восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами-членами ЕС.
"Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая", - добавил Джентилони.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.
Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.
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