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Восстановление удостоверение личности на возвращение в Украину сделали бесплатным, - Кулеба

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 22:31
Восстановление удостоверение личности на возвращение в Украину сделали бесплатным, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (пресс-служба МИД)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным восстановление удостоверений личности на возвращение в страну. Он добавил, что со временем документ будет генерироваться в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем", - написал Кулеба.

Глава МИД добавил, что сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. По его словам, сейчас идет работа с Министерством цифровой трансформации, чтобы со временем документ генерировался и в приложении "Дія".

"Остальные решения тоже готовим", - заверил Кулеба.

Напомним, с начала войны с Россией Украину покинули более 4,8 млн украинцев.

Отметим, с 18 апреля в Украине начала действовать норма, которая предусматривает пересечение границы только по загранпаспорту, но есть исключения.

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