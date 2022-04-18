Можно ли выехать из Украины без загранпаспорта: объяснение ГПСУ

В Украине снова начинает действовать норма, которая предусматривает пересечение границ страны только по загранпаспорту. Однако в определенных случаях выехать можно и по другим документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченка Суспильному.

По его словам, порядок пересечения государственной границы четко регламентируется законодательством.

"Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, которые дают право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди того перечня нет", - сказал Демченко.

Также в первые недели войны ГПСУ разрешала гражданам выезд и по другим документам. В частности, разрешали выезд по внутренним паспортам или другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать личность,

Кроме того, неопределенной была ситуация по распространению зоны ведения боевых действий.

Однако отныне граждане Украины смогут выезжать за пределы государства только при наличии паспорта для выезда за границу, за исключением отдельных случаев.

"Поэтому на прошлой неделе мы возвращаемся к законодательству, которое регламентирует пересечение государственной границы, и просим людей, чтобы они использовали и следовали через границу, имея заграничные паспорта", - добавил спикер.

К тому же для детей порядок пересечения границы остается упрощенным. Пересекать границу они могут либо же по паспортным документам, либо же по свидетельству о рождении.

Что же касается совершеннолетних граждан, то они смогут пересечь границу по внутренним паспортам лишь в отдельных случаях. Таким правом разрешается пользоваться украинцами, которые едут из районов, где ведутся боевые действия, или если они сопровождают людей с инвалидностью.

"Это происходит непосредственно на границе, когда наши инспекторы общаются с людьми, видят их ситуацию; видят, какие документы у них есть на руках", - пояснил спикер ГПСУ.