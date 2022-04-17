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С начала войны Украину покинули более 4,8 млн граждан, - ООН

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 09:39
С начала войны Украину покинули более 4,8 млн граждан, - ООН Фото: Украину покинули более 4,8 млн граждан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны в Украине свои дома были вынуждены оставить по меньшей мере 11,7 млн граждан. Из них 4,8 млн человек покинули страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Больше всего украинцев прибыло в Польшу. В соседнюю страну выехали более 2,7 млн украинцев. В Румынию прибыли более 700 тысяч человек, в Венгрию - 454 тысячи, Молдову - 421 тысяча, Словакию - 332 тысячи.

Кроме того, в Россию выехали более 484 тысяч украинцев, а в Беларусь - около 22 тысяч граждан.

Часть беженцев, которая прибывает Молдову или соседние страны ЕС, продолжает свой путь в другие страны. Украинцев принимают в Германии, Франции, Италии, Чехии, Португалии и других странах Евросоюза, а также Великобритании.

Напомним, сегодня в Украине продолжается эвакуация поездами из восточных регионов. Запланированы 7 эвакуационных маршрутов в западные регионы.

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