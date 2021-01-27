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Восстановление МинАП со всеми полномочиями: комитет Рады обратится к Кабмину

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики обратится к Кабинету министров по поводу комплексного восстановления деятельности Минагрополитики. В конце декабря КМУ своим решением восстановил ведомство.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко настаивает на полной передаче прежних функций Минагрополитики, в том числе и контроля над Госпродпотребслужбой, водным, лесным и рыбным хозяйствами", - указано в сообщении.

Члены комитета поддержали предложение министра.

"Комитет принял решение обратиться к Кабинету министров и рекомендовать обеспечить возобновление работы Минагрополитики со всеми полномочиями, которые принадлежали ему по состоянию до реорганизации в 2019 году, а также предоставить Минагрополитики соответствующие полномочия в целях реализации программы мелиорации земель", - информируют в парламенте.

Напомним, 17 декабря Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Как писало РБК-Украина, работа Министерства аграрной политики будет восстановлена ​​с 1 февраля 2021 года. В центральном аппарате министерства будет работать 200 человек.

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