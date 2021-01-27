Відновлення МінАП з усіма повноваженнями: комітет Ради звернеться до Кабміну

Комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики звернеться до Кабінету міністрів з приводу комплексного відновлення діяльності Мінагрополітики. Наприкінці грудня КМУ своїм рішенням відновив відомство.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко наголосив на повній передачі колишніх функцій Мінагрополітики, в тому числі контролю над Держпродспоживслужбою, водним, лісовим та рибним господарствами", - вказано у повідомленні.

Члени комітету підтримали пропозицію міністра.

"Комітет прийняв рішення звернутися до Кабінету міністрів та рекомендувати забезпечити відновлення роботи Мінагрополітики з усіма повноваженнями, які належали йому станом до реорганізації у 2019 році, а також надати Мінагрополітики відповідні повноваження з метою реалізації програми меліорації земель", - інформують у парламенті.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.

Як писало РБК-Україна, робота Міністерства аграрної політики буде відновлена з 1 лютого 2021 року. У центральному апараті міністерства буде працювати 200 осіб.