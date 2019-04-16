На восстановление Нотр-Дама за сутки собрали 600 млн евро

На восстановление Нотр-Дам де Пари за сутки собрали более 600 млн евро. Об этом сообщает Le Figaro.

Отметим, семья Бетанкур-Мейер и группа компаний L'Orеal решили совместно принять участие в реконструкции собора Нотр-Дам и объявить о пожертвовании в размере 100 млн евро. Еще семья французского бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, выделит 200 млн евро на восстановление после пожара в Нотр-Дам де Пари. Также на восстановление пострадавшего от пожара собора семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро.

Напомним, вчера произошел крупный пожар в Нотр-Дам де Пари. К тушению огня были привлечены 400 пожарных. Как сообщалось, в пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен. По словам Макрона, пожар стал ударом для целой нации. В прокуратуре отметили, что не нашли признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама.

Ректор собора Патрик Шове заявил, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам где Паре удалось вынести часть святынь. В частности, из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин. В то же время большие полотна были уничтожены пожаром.

Собор Парижской Богоматери - католический храм на острове Сите в центре Парижа. Он является одним из самых известных культовых сооружений мира. Ежегодно посмотреть на Нотр-Дам де Пари приезжает 13-14 миллионов туристов. Собор Парижской Богоматери является географическим центром не только Парижа, но и всей страны. Именно здесь находится так называемый "Нулевой километр", от которого ведут отсчет все расстояния во Франции.