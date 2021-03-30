Восстановление МинАП: Рада хочет предусмотреть финансирование для министерства

Верховная рада хочет установить объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен у законопроекте №5197-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон должен урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного министерства. Дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование ведомства будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

Этот документ за основу поддержали 266 нардепов.

Напомним, в конце января аграрный комитет планировал обратиться к Кабинету министров по поводу комплексного восстановления деятельности Минагрополитики. Глава министерства настаивал на полной передаче прежних функций МинАП, в том числе и контроля над Госпродпотребслужбой, водным, лесным и рыбным хозяйствами.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Так, работу Министерства аграрной политики восстановили с 1 февраля 2021 года.