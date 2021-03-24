Восстановление МинАП: Раде рекомендуют установить объем финансирования министерства

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде установить объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197.

Закон должен урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного министерства. Но дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование деятельности МинАП будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР при этом отметило, что к законопроекту не представлены финансово-экономические обоснования (с учетом расчетов) в части распределения расходов между аппаратами МинАП и Минэкономики, в том числе целесообразности сохранения именно за последним функции по регулированию деятельности Аграрного фонда.

Кроме того, Министерство финансов отмечает, что законопроект нуждается в доработке, а Минэкологии предложило предусмотреть расходы для развития Госрыбагентства.

"Комитет по вопросам бюджета принял решение: рекомендовать Верховной раде проект закона №5197 в первом чтении принять за основу и в целом как закон с учетом редакционных и технико-юридических правок", - говорится в сообщении.