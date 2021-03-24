ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Восстановление МинАП: Раде рекомендуют установить объем финансирования министерства

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 16:16
Восстановление МинАП: Раде рекомендуют установить объем финансирования министерства Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде установить объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон должен урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного министерства. Но дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование деятельности МинАП будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР при этом отметило, что к законопроекту не представлены финансово-экономические обоснования (с учетом расчетов) в части распределения расходов между аппаратами МинАП и Минэкономики, в том числе целесообразности сохранения именно за последним функции по регулированию деятельности Аграрного фонда.

Кроме того, Министерство финансов отмечает, что законопроект нуждается в доработке, а Минэкологии предложило предусмотреть расходы для развития Госрыбагентства.

"Комитет по вопросам бюджета принял решение: рекомендовать Верховной раде проект закона №5197 в первом чтении принять за основу и в целом как закон с учетом редакционных и технико-юридических правок", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января аграрный комитет планировал обратиться к Кабинету министров по поводу комплексного восстановления деятельности Минагрополитики. Глава министерства настаивал на полной передаче прежних функций МинАП, в том числе и контроля над Госпродпотребслужбой, водным, лесным и рыбным хозяйствами.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Так, работу Министерства аграрной политики восстановили с 1 февраля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МинАП Верховная Рада
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет