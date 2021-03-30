Відновлення МінАП: Рада хоче передбачити фінансування для міністерства

Верховна рада хоче встановити обсяг фінансування Міністерства аграрної політики і продовольства цього року. Він передбачений у законопроекті №5197-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон повинен врегулювати фінансове забезпечення з державного бюджету роботи відновленого міністерства. Додаткові кошти від держави не знадобляться, адже фінансування відомства буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті-2021 для Мінекономіки і Мінекології.

Цей документ за основу підтримали 266 нардепів.

Нагадаємо, в кінці січня аграрний комітет планував звернутися до Кабінету міністрів з приводу комплексного відновлення діяльності Мінагрополітики. Глава міністерства наполягав на повній передачі колишніх функцій МінАП, в тому числі й контролю над Держспоживслужбою, водним, лісовим та рибним господарствами.

Як писало РБК-Україна, 17 грудня Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка.

Так, роботу Міністерства аграрної політики відновили з 1 лютого 2021 року.