На восстановление Мариуполя нужно 11,5 млрд долларов. Это будут деньги россиян, - мэр

"Сегодня мы уже имеем цифры разрушений и ущерба, вызванные войной в Мариуполе. Для понимания, на восстановление города с 250-тысячным населением нужно 11,5 миллиарда долларов", - сказал он.

Градоначальник отметил, что уже сейчас власти будут работать с мировыми финансовыми учреждениями и нанимать юристов-международников, которые займутся этим вопросом.

Мэр города-героя выступает за то, что на восстановление Мариуполя следует брать средства из замороженных из-за санкций счетов граждан РФ.

"Надо будет строить новый город, чтобы он был еще лучше. Мы будем строить Мариуполь на пепле, который сделала нам российско-фашистская армия... Мы хотим, чтобы Российская федерация, которая сделала это с нашим государством, ответила за содеянное. Мы считаем, что деньги россиян, которые сегодня заблокированы, должны стать репарациями для восстановления государства и города Мариуполь", - сказал Бойченко.