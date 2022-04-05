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Оккупанты повредили 90% имущества, входящего состав инфраструктуры Мариуполя

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Мариуполь, Вторник 05 апреля 2022 08:05
Оккупанты повредили 90% имущества, входящего состав инфраструктуры Мариуполя Фото: Инфраструктура Мариуполя повреждена на 90% (t.me.polkazov)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные повредили 90% имущества, входящего состав инфраструктуры Мариуполя. 40% домов разрушены в пепел.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью РБК-Украина.

"90% - это столько поврежденного нашего имущества, инфраструктуры. Где-то 60% инфраструктуры - это с прямым попаданием либо артиллерии, либо авиации, либо систем залпового огня, либо этих систем "Буратино", сжигающих дома. Есть 40% домов, которые уже невозможно восстановить, потому что они разрушены в пепел. Очень сложно видеть и понимать это", - сказал он.

Бойченко вспомнил слова жителя Донецка, которые переехал в Мариуполь в 2016 году.

"Он сказал - подчеркну, что это его личное мнение: Мариуполь разрушили потому, что он стал очень хорошим и стал витриной обновления украинского Донбасса. Ведь за последние восемь лет ничего в оккупированном Донецке не изменилось. Мариуполь же очень быстро менялся, расцветал и развивался как европейский город с демократическими принципами, управлением", - рассказал мэр.

Он отметил, что город развивался высокими темпами.

"Даже президент Украины говорил, что это "мариупольский эффект", который следует распространять по всему государству. А один из главных грехов человека – это зависть. И эта, к сожалению, такая зависть сыграла главную роль в разрушении нашего города", - сказал Бойченко.

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