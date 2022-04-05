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На відбудову Маріуполя потрібно 11,5 млрд доларів. Це будуть гроші росіян, - мер

Фото: мер Маріуполя висловився про відбудову міста після війни (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що відбудова зруйнованого російськими військами міста після перемоги України у війні обійдеться приблизно в 11,5 мільярда доларів.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Сьогодні ми вже маємо цифри руйнувань та збитків, які спричинила війна в Маріуполі. Для розуміння, на відбудову міста з 250-тисячним населенням потрібно 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

Градоначальник зазначив, що вже зараз влада працюватиме зі світовими фінансовими установами та найматиме юристів-міжнародників, які займуться цим питанням.

Мер міста-героя виступає за те, що на відбудову Маріуполя слід брати кошти із заморожених через санкції рахунків громадян РФ.

"Треба буде будувати нове місто, щоби воно було ще кращим. Ми будемо будувати Маріуполь на попелі, який зробила нам російсько-фашистська армія... Ми хочемо, щоби Російська федерація, яка зробила таке з нашою державою, відповіла за скоєне. Ми вважаємо, що ті гроші росіян, які сьогодні заблоковані, мають стати репараціями для відбудови держави і міста Маріуполь", - сказав Бойченко.

Раніше мер Маріуполя розповів, що російські окупанти пошкодили 90% майна, що входить до складу інфраструктури міста.

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МаріупольВадим БойченкоВійна Росії проти України