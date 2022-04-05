На восстановление Мариуполя нужно 11,5 млрд долларов. Это будут деньги россиян, - мэр
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что восстановление разрушенного российскими войсками города после победы Украины в войне обойдется примерно в 11,5 миллиарда долларов.
Об этом городской глава рассказал в интервью РБК-Украина.
"Сегодня мы уже имеем цифры разрушений и ущерба, вызванные войной в Мариуполе. Для понимания, на восстановление города с 250-тысячным населением нужно 11,5 миллиарда долларов", - сказал он.
Градоначальник отметил, что уже сейчас власти будут работать с мировыми финансовыми учреждениями и нанимать юристов-международников, которые займутся этим вопросом.
Мэр города-героя выступает за то, что на восстановление Мариуполя следует брать средства из замороженных из-за санкций счетов граждан РФ.
"Надо будет строить новый город, чтобы он был еще лучше. Мы будем строить Мариуполь на пепле, который сделала нам российско-фашистская армия... Мы хотим, чтобы Российская федерация, которая сделала это с нашим государством, ответила за содеянное. Мы считаем, что деньги россиян, которые сегодня заблокированы, должны стать репарациями для восстановления государства и города Мариуполь", - сказал Бойченко.
Ранее мэр Мариуполя рассказал, что российские оккупанты повредили 90% имущества, входящего состав инфраструктуры города.
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