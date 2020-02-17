Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", - сообщила фон дер Ляйен.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.



I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2020

Напомним, в ночь на 26 ноября прошлого года в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

В результате сильного землетрясения в Албании погибли 48 человек. Сообщалось, что 22 из погибших - жители Дурреса и Крудже. От десяти до 25 человек считались пропавшими без вести, а 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находились в критическом состоянии.