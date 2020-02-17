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Європа виділила більше мільярда євро на відновлення Албанії після землетрусу

Новини » Політика     17.02.2020 - 20:16
Європа виділила більше мільярда євро на відновлення Албанії після землетрусу
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа перевищила мета для відновлення Албанії після природного катаклізму.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час донорської конференції в Брюсселі зібрана сума в 1,15 млрд євро в якості фінансової підтримки Албанії для ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фон дер Ляйєн у Twitter.

За її словами, Європа перевищила мета для відновлення Албанії після природного катаклізму.

"Гарні новини для народу Албанії: ми перевищили нашу мету для відновлення Албанії і досягли 1,15 млрд євро, включаючи внесок Євросоюзу в розмірі 400 млн євро. Я вражена підтримкою. Європа знову разом, коли це важливо найбільше!", - повідомила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада минулого року в Албанії стався сильний землетрус. У результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого склала 5,5 бала.

В результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 осіб. Повідомлялося, що 22 із загиблих - жителі Дурреса і Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували в критичному стані.

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