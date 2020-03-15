Воспользовались карантином: на КПП "Тиса" на границе с Венгрией начали ремонтировать дорогу

На пункте пропуска “Тиса” на границе с Венгрией, воспользовавшись карантином из-за коронавируса, начали ремонтировать разбитую дорогу. Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Он отметил, что КПП почти безлюден, поэтому работы ведутся быстро.

“В пункте пропуска “Тиса” на украинско-венгерской границе начали ремонтировать дорогу. Это часть международной трассы М06. Сейчас там усиленно работает подрядная организация. Укладывают асфальтобетонное покрытие. Из-за карантинных мероприятий, пункт пропуска почти пустой, поэтому работы проходят в ускоренном темпе”, - отметил Гетманенко.

Напомним, что с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки. В общем на период карантина в Украине приостанавливают работу 107 пунктов пропуска.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль призвал граждан для избежания распространения коронавируса воздержаться от поездок между городами Украины. Также он заявил, что Украина остается страной, где ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию - кластеров и крупных вспышек болезни пока нет.