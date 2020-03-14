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Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок

Новости » Политика     14.03.2020 - 23:43
Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал граждан воздержаться от поездок между городами Украины. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.

Премьер отметил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - сказал Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев. При этом все украинцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину. 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы.

По данным председателя Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, на период карантина в Украине приостанавливают работу 107 пунктов пропуска.

Как писало РБК-Украина, Минздрав Украины призвал украинцев оставаться дома в период карантина. Также в ведомстве сообщали, что украинцев будут через СМС-сообщения информировать о мерах борьбы с коронавирусом в Украине. В сообщениях будут содержаться инструкции с правилами гигиены и рекомендациями для борьбы с коронавирусом.

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