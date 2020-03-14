Карантин в Украине: 107 пунктов пропуска приостанавливают работу

Фото: Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)

На период карантина в Украине будут работать 123 пункта пропуска

На период карантина в Украине 107 пунктов пропуска приостанавливают работу. Об на брифинге сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Несколько хотел бы детализировать те положения в распоряжении Кабмина. Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу", - отметил он.

По его словам, пунктов пропуска, которые будут работать, достаточно. Он также отметил, что закрыты те, где наблюдался небольшой пассажиропоток.

"Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы", - добавил Дейнеко.

Отметим, ранее сообщалось, что на период карантина могут закрыть большинство пунктов пропуска, а работать будут лишь около 50.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.