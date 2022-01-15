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При восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двоих пытаются спасти

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Ивано-Франковская область, Суббота 15 января 2022 14:29
При восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двоих пытаются спасти Фото: при восхождении на Говерлу погиб человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы, их пытаются спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести.

"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также городов Яремче и Ивано-Франковск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах была объявлена угроза схождения лавин.

Также накануне на курорте в Карпатах мужчина устроил стрельбу.

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Говерла Карпаты
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