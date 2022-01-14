Объявлена угроза схода лавин в Карпатах
Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
14-15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, сегодня объявлен штормовой ветер по всей стране.
Напомним, в столице приспустят самый большой флаг Украины из-за непогоды.