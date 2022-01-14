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Объявлена угроза схода лавин в Карпатах

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Карпаты, Пятница 14 января 2022 13:19
Объявлена угроза схода лавин в Карпатах Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

14-15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня объявлен штормовой ветер по всей стране.

Напомним, в столице приспустят самый большой флаг Украины из-за непогоды.

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