При сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двох намагаються врятувати

Сьогодні, 15 січня, при сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двоє отримали травми, їх намагаються врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:15 при сходженні на Говерлу загинула одна особа і двоє отримали травми різних ступенів тяжкості.

"Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, в той же час рятувальники направляються ще до однієї травмованої особи. До загиблого слідують працівники Національної поліції для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт залучили мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, загони поста Заросляк, селищ Ворохта та Верховина, а також міст Яремче та Івано-Франківськ.