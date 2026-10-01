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Осенью в российскую армию призовут 120 тысяч человек

12:46 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Осенью в российскую армию призовут 120 тысяч человек Фото: Генштаб РФ назвал дату первой отправки призывников (Getty Images)
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Россия осенью отправит на срочную службу около 120 тысяч призывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдынского для росСМИ.

По словам Бурдинского, призывники из пунктов сбора начнут отправляться в места службы с 10 октября.

Призывники "для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также по территории Украины не будут направляться", - заверил представитель Генштаба.

В апреле-июле 2026 года на срочную службу было отправлено более 140 тысяч человек, рассказал Бурдынский.

С 2026 года в России действует "вечный" призыв. Призывают людей в течение всего года, а в места службы отправляют весной и осенью.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию.

Кремль увеличивает количество людей, набираемых в армию разными способами, и планирует привлекать больше иностранцев.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский также рассказал о новом плане КНДР по военным.

Более 8 тысяч северокорейских военных уже находятся в России, а еще 10 тысяч отбирают для подготовки и переброски.

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