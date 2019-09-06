Восемь украинских политзаключенных остаются в "Лефортово", - адвокат

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что российские силовики не пускают адвокатов к восьми украинским политзаключенным, которые находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, к политзаключенным не допускают адвокатов, возможно, из-за того, что Служба исполнения наказаний старается препятствовать утечке информации.

"Эти восемь (содержащихся в РФ украинский - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации", - отметил Фейгин.

Также он допускает, что в ближайшее время может состоятся обмен пленными.

"Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет ", - отметил адвокат.

По словам Фейгина, 3 сентября он пытался посетить в СИЗО своего подзащитного Романа Сущенко, но только "сдал документы и прождал весь день".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, могут обменять на бывшего боевика "ДНР" и фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Накануне Цемаха освободили из-под стражи.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.