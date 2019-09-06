Вісім українських політв'язнів залишаються в "Лефортово", - адвокат

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгін заявив, що російські силовики не пускають адвокатів до восьми українським політв'язням, які знаходяться в СІЗО "Лефортово" в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, до політв'язням не допускають адвокатів, можливо, з-за того, що Служба виконання покарань намагається перешкоджати витоку інформації.

"Ці вісім (містяться в РФ український - ред.), які знаходяться в "Лефортово", крім 24 моряків, вони знаходяться в "заморожуванні", адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації", - зазначив Фейгін.

він Також припускає, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими.

"Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це відбудеться, завтра чи в якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає ", - зазначив адвокат.

За словами Фейгіна, 3 вересня він намагався відвідати в СІЗО свого підзахисного Романа Сущенко, але тільки "здав документи і прочекав весь день".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, можуть обміняти на колишнього бойовика "ДНР" і фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Напередодні Цемаха звільнили з-під варти.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великої обміну.