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Трамп направил дополнительные 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса

Новости » Политика    14.05.2019 - 04:05
Трамп направил дополнительные 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Деньги пойдут на исследования NASA

Президент США Дональд Трамп принял решение выделить NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа. 

Трамп заявил, что при его Администрации США восстановят величие NASA. 

"Мы восстанавливаем превосходство NASA и возвращаемся на Луну, а затем на Марс. Я обновляю бюджет, чтобы включить дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы могли вернуться в космос великим способом!", - написал Трамп. 

Трамп направил дополнительные 1,6 млрд долларов на освоение Луны и МарсаРБК-Украина писало, что основатель компании Blue Origin Джефф Безос представил макет космического аппарата Blue Moon для высадки на Луну. Корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники и до четырех небольших роверов.

Ранее сообщалось, что администратор американского агентства NASA Джим Брайденстайн провел совещание о том, как ведомство может вернуть людей на Луну к 2024 году.

 

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