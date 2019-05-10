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Миллиардер Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну

Новости » Общество    10.05.2019 - 22:20
Миллиардер Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну
Фото: Джефф Безос представил макет космического аппарата Blue Moon (twitter.com/blueorigin)

Космический корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос представил макет космического аппарата Blue Moon для высадки на Луну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Беспилотный многоразовый космический корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники и до четырех небольших роверов, отмечает BBC News. Blue Moon сможет запускать спутники на орбиту Луны.

"Пришло время вернуться на Луну - на этот раз чтобы остаться", - сказал Безос во время презентации в Вашингтоне, на которой присутствовали потенциальные клиенты и представители NASA.

В сообщении Blue Origin в Twitter говорится, что компания готова поддержать NASA в планах по высадке на Луне в 2024 году. О том, что NASA собирается отправить астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году, в марте 2019 года сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет New Shepard.

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