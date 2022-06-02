"Воруют как в последний раз". Россияне начали грабить ТЦ в Херсоне, - Ким

Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, собственников", - заявил Ким.
По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что скоро туда придут ВСУ. И поэтому они "воруют как в последний раз”.
Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.
"Есть информация, что и Россия их (ракеты - ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные смогли отбить более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области. Наступление ВСУ продолжается.
Также мы писали, что Украина не сможет восстановить мобильную связь в Херсонской области в ближайшее время. Войска РФ полностью контролируют необходимое оборудование.
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