"Крадуть як востаннє". Росіяни почали грабувати ТЦ у Херсоні, - Кім

Російські військові пограбували торговий центр у Херсоні. Усе вкрадене майно вони вивозять до Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.
За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".
Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.
"Є інформація, що і Росія їх (ракети - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові змогли відбити понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Наступ ЗСУ триває.
Також ми писали, що Україна не зможе відновити мобільний зв'язок у Херсонській області найближчим часом. Війська РФ повністю контролюють необхідне обладнання.
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