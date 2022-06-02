"Крадуть як востаннє". Росіяни почали грабувати ТЦ у Херсоні, - Кім

"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.

За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".

Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.

"Є інформація, що і Росія їх (ракети - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.