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ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области

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Херсонская область, Среда 01 июня 2022 22:34
ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли отбить более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области. Наступление ВСУ продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты в ходе телемарафона.

"Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши доблестные Вооруженные силы идут постепенно вперед и вперед, и освобождают Херсонщину", - заявил Лагута.

Также он отметил, что сейчас обстановка в Херсоне напряженная. Местные жители не выходят на митинги из-за того, что оккупанты начали разгонять людей. Россияне стреляют боевыми патронами в воздух, резиновыми пулями - в гражданских. Также используют светошумовые гранаты.

"Когда оккупанты буквально расстреливали мирные демонстрации резиновыми пулями, а на следующее утро арестовывали и допрашивали самых активных, люди перестали выходить на митинги, думая о своей безопасности. Но это не значит, что люди смирились", - подчеркнул Лагута.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют успехи в Харьковской и Херсонской областях. ВСУ остаются хозяевами ситуации на фронте.

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