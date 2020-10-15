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В "Ворскле" выявили вспышку коронавируса

Автор: РБК-Украина

В полтавском футбольном клубе "Ворскла" произошла вспышка коронавируса. COVID-19 подтвердили у пяти футболистов и двух тренеров.

Об этом сообщает "Полтавщина-Спорт".

По информации издания, положительные тесты на коронавирус получили главный тренер Юрий Максимов, его ассистент Виктор Уляницкий и пятеро футболистов: Игорь Пердута, Ибраим Кане, Пап-Алиун Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич.

Кроме того, несколько дней не появляется на работе вице-президент клуба Олег Лысак, однако подтверждения информации о его болезни нет.

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Напомним, в украинском футбольном клубе "Александрия" зафиксировали вспышку коронавируса. Положительные тесты получили 27 человек.

Отметим, что в начале октября "Александрия" обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков команды. Тогда клуб в полном составе пошел на самоизоляцию.

Кроме того, девять футболистов "Шахтера" получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Также коронавирусом заразились сразу два голкипера сборной Украины по футболу - Андрей Лунин и Юрий Панькив.

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