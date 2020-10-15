У "Ворсклі" виявили спалах коронавірусу

У полтавському футбольному клубі "Ворскла" стався спалах коронавірусу. COVID-19 підтвердили у п'яти футболістів і двох тренерів.

Про це повідомляє "Полтавщина-Спорт".

За інформацією видання, позитивні тести на коронавірус отримали головний тренер Юрій Максимов, його асистент Віктор Уляницький і п'ятеро футболістів: Ігор Пердута, Ібраїм Кані, Пап-Алиун Ндіайє, Павло Ребенок та Іван Пешич.

Крім того, кілька днів не з'являється на роботі віце-президент клубу Олег Лисак, проте підтвердження інформації про його хвороби немає.

Нагадаємо, в українському футбольному клубі "Олександрія" зафіксували спалах коронавіруса. Позитивні тести отримали 27 осіб.

Зазначимо, що на початку жовтня "Олександрія" виявили кілька випадків зараження коронавірусом серед гравців команди. Тоді клуб у повному складі пішов на самоізоляцію.

Крім того, дев'ять футболістів "Шахтаря" отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Також коронавірусом заразилися відразу два голкіпери збірної України з футболу - Андрій Лунін і Юрій Паньків.