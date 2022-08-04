"Ворскла" выбрала домашний стадион на "военный" сезон УПЛ

Временным домом полтавчан станет "Минай-Арена". Построенный в 2018 году стадион в пригороде Ужгорода является родным для "Миная", который матчи УПЛ проводит на "Авангарде" в областном центре.

"Учитывая ситуацию в стране и безопасность работников и футболистов клуба определен основной стадион "Ворсклы" на сезон 2022/23. Им станет "Минай-Арена". Мечтаем как можно быстрее вернуться в родной город!" – говорится в клубном заявлении.

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины, в том числе и "Минай-Арена".

На этой неделе УПЛ подтвердила получение двух заявок на полный пакет медиа-прав футбольного первенства. В тендере соревнуются MEGOGO и Setanta Sports. В свою очередь "Эспрессо" хочет получить неполный пакет.