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УАФ проинспектировала стадионы на "военный" сезон УПЛ

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Киев, Пятница 29 июля 2022 14:24
УАФ проинспектировала стадионы на "военный" сезон УПЛ Фото: Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Инспекцию спортивных арен, проходящих аттестацию для организации матчей украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23, провела рабочая группа Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Представители клубов УПЛ и вице-президенты ассоциации Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко обсудили требования к проведению поединков в условиях военного положения и проинспектировали ряд стадионов.

Рабочая группа по подготовке проведения чемпионата посетила арены на западе Украины. В частности, три стадиона во Львове ("Украина", СКИФ, "Арена Львов"), два – в Ужгороде ("Авангард" и "Минай") и Тернопольский городской стадион. Эти и другие арены претендуют на статус хозяев матчей УПЛ.

"По моей информации, вместе с "Минаем" в Ужгороде планируют играть "Ворскла", "Днепр-1" и "Металлист", во Львове, кроме местных команд, будет базироваться "Шахтер", в Ковалевке компанию местному "Колосу" составит" Черноморец". Другие клубы ведут переговоры как со стадионами, так и с местными военными администрациями", – рассказал Костюченко.

Финальный "зеленый свет" на проведение футбольных поединков должны предоставить именно местные военные администрации вместе с ГСЧС. Старт нового сезона Премьер-лиги запланирован на 23 августа.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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