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"Ворскла" выбрала домашний стадион на "военный" сезон УПЛ

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Закарпатская область, Четверг 04 августа 2022 14:26
"Ворскла" выбрала домашний стадион на "военный" сезон УПЛ Фото: Команда Виктора Скрипника на тренировке (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

Руководство полтавской "Ворсклы" определилось с домашней ареной для матчей украинской Премьер-лиги на сезон 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Временным домом полтавчан станет "Минай-Арена". Построенный в 2018 году стадион в пригороде Ужгорода является родным для "Миная", который матчи УПЛ проводит на "Авангарде" в областном центре.

"Учитывая ситуацию в стране и безопасность работников и футболистов клуба определен основной стадион "Ворсклы" на сезон 2022/23. Им станет "Минай-Арена". Мечтаем как можно быстрее вернуться в родной город!" – говорится в клубном заявлении.

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины, в том числе и "Минай-Арена".

На этой неделе УПЛ подтвердила получение двух заявок на полный пакет медиа-прав футбольного первенства. В тендере соревнуются MEGOGO и Setanta Sports. В свою очередь "Эспрессо" хочет получить неполный пакет.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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