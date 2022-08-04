"Ворскла" обрала домашній стадіон на "воєнний" сезон УПЛ

Керівництво полтавської "Ворскли" визначилося з домашньою ареною для матчів української Прем'єр-ліги на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Тимчасовою домівкою полтавців стане "Минай-Арена". Збудований у 2018 році стадіон у передмісті Ужгорода є рідним для "Миная", який матчі УПЛ проводить на "Авангарді" в обласному центрі.

"З огляду на ситуацію в країні та безпеку працівників і футболістів клубу визначено основний стадіон "Ворскли" на сезон 2022/23. Ним стане "Минай-Арена". Мріємо якнайшвидше повернутися до рідного міста!" – йдеться в клубній заяві.

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України, зокрема і "Минай-Арена".

Цього тижня УПЛ підтвердила отримання двох заявок на повний пакет медіаправ футбольної першості. У тендері змагаються MEGOGO та Setanta Sports. Натомість "Еспресо" прагне отримати неповний пакет.