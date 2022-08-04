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"Ворскла" обрала домашній стадіон на "воєнний" сезон УПЛ

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Закарпатська область, Четвер 04 серпня 2022 14:26
"Ворскла" обрала домашній стадіон на "воєнний" сезон УПЛ Фото: Команда Віктора Скрипника на тренуванні (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорців

Керівництво полтавської "Ворскли" визначилося з домашньою ареною для матчів української Прем'єр-ліги на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тимчасовою домівкою полтавців стане "Минай-Арена". Збудований у 2018 році стадіон у передмісті Ужгорода є рідним для "Миная", який матчі УПЛ проводить на "Авангарді" в обласному центрі.

"З огляду на ситуацію в країні та безпеку працівників і футболістів клубу визначено основний стадіон "Ворскли" на сезон 2022/23. Ним стане "Минай-Арена". Мріємо якнайшвидше повернутися до рідного міста!" – йдеться в клубній заяві.

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України, зокрема і "Минай-Арена".

Цього тижня УПЛ підтвердила отримання двох заявок на повний пакет медіаправ футбольної першості. У тендері змагаються MEGOGO та Setanta Sports. Натомість "Еспресо" прагне отримати неповний пакет.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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