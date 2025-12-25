Ворожка, астролог і хіромант: які "магічні" професії офіційно існують в Україні

Які "незвичні" професії є офіційними

У Класифікаторі професій України передбачений код 515, до якого належать астрологи, ворожки та хіроманти. Ці спеціальності можуть бути офіційно зазначені у трудових документах, а діяльність у цій сфері вимагає реєстрації та сплати податків.

Астролог - це фахівець, який аналізує вплив небесних тіл на події та поведінку людей і робить прогнози на основі астрономічних розрахунків. Подібні уявлення мають глибоке коріння в українській традиції: наші предки пов’язували розташування зірок, затемнення та інші небесні явища з врожаєм, погодою й перебігом важливих подій. Народні прикмети, пов’язані із сонцем, місяцем і зоряним небом, фактично були елементами давнього астрологічного світогляду.

Ворожка або ворожбит - це людина, яка передбачає майбутнє чи тлумачить події за допомогою символічних дій, предметів або ритуалів. В українській культурі ворожіння традиційно проводили у перехідні періоди року - наприкінці осені та взимку, особливо під час Різдва, Андрія та на Старий Новий рік. Поширеними були гадання на воску, воді, свічках, іменах перехожих або побутових предметах. Сьогодні ця діяльність офіційно класифікується як професійна.

Хіромант - це фахівець, який займається тлумаченням ліній та форм на долонях людини. На відміну від астрології та ворожіння, ця практика має менш глибоке коріння в українській традиції й прийшла на наші землі відносно пізно - приблизно півтора століття тому. Водночас елементи символічного ставлення до тіла та його знаків у народній культурі все ж існували, хоча долоні не були центральним об’єктом таких вірувань.

Податки та легальна діяльність

У Державній службі зайнятості нагадують: якщо астрологи, ворожки або хіроманти отримують дохід від своєї діяльності, вони мають зареєструватися як фізичні особи-підприємці та сплачувати податки. Це стосується будь-якої оплачуваної роботи незалежно від її специфіки.

Таким чином, навіть нетипові для сучасного ринку професії в Україні мають офіційний статус і підпадають під загальні правила ведення підприємницької діяльності.