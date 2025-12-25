Гадалка, астролог и хиромант: какие "магические" профессии официально существуют в Украине

В Украине астрологи, гадалки и хироманты официально внесены в классификатор профессий и могут легально работать и платить налоги. Соответствующий код профессий действует и в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
В Классификаторе профессий Украины предусмотрен код 515, к которому относятся астрологи, гадалки и хироманты. Эти специальности могут быть официально указаны в трудовых документах, а деятельность в этой сфере требует регистрации и уплаты налогов.
Астролог - это специалист, который анализирует влияние небесных тел на события и поведение людей и делает прогнозы на основе астрономических расчетов. Подобные представления имеют глубокие корни в украинской традиции: наши предки связывали расположение звезд, затмения и другие небесные явления с урожаем, погодой и течением важных событий. Народные приметы, связанные с солнцем, луной и звездным небом, фактически были элементами древнего астрологического мировоззрения.
Гадалка или ворожбит - это человек, который предсказывает будущее или толкует события с помощью символических действий, предметов или ритуалов. В украинской культуре гадания традиционно проводили в переходные периоды года - в конце осени и зимой, особенно во время Рождества, Андрея и на Старый Новый год. Распространенными были гадания на воске, воде, свечах, именах прохожих или бытовых предметах. Сегодня эта деятельность официально классифицируется как профессиональная.
Хиромант - это специалист, который занимается толкованием линий и форм на ладонях человека. В отличие от астрологии и гадания, эта практика имеет менее глубокие корни в украинской традиции и пришла на наши земли относительно поздно - примерно полтора века назад. В то же время элементы символического отношения к телу и его знакам в народной культуре все же существовали, хотя ладони не были центральным объектом таких верований.
В Государственной службе занятости напоминают: если астрологи, гадалки или хироманты получают доход от своей деятельности, они должны зарегистрироваться как физические лица-предприниматели и платить налоги. Это касается любой оплачиваемой работы независимо от ее специфики.
Таким образом, даже нетипичные для современного рынка профессии в Украине имеют официальный статус и подпадают под общие правила ведения предпринимательской деятельности.
