Ворожий удар по Шахтарському: кількість поранених зросла до 11 (фото)

Рятувальники повністю загасили пожежі, що спалахнули внаслідок нічної атаки російських окупантів на Шахтарське. Кількість постраждалих зросла до 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Як повідомили в ОВА, вогонь охопив житловий сектор - пошкоджень зазнали 14 п’ятиповерхових будинків і магазин, а поруч знищено та понівечено близько 30 автомобілів.

За оновленими даними, поранення отримали 11 людей. У потерпілих зафіксовано осколкові поранення, рани та забої. Більшість перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, одна 69-річна жінка - у тяжкому стані через отруєння продуктами горіння.

Людей із пошкоджених квартир тимчасово розмістили у Пункті незламності та шелтері. На місці працює комісія, що фіксує масштаби руйнувань. Комунальні служби розбирають завали та вже почали закривати вибиті вікна. Частину будівельних матеріалів надала місцева влада, ще - привозять волонтери.