UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (фото)

Фото: ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

У Покровському районі FPV-дрон атакував рятувальників. Один із них отримав контузію, пошкоджено техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні, 9 лютого, в Донецькій області ворожий FPV-дрон атакував рятувальників.

"У Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників", - повідомили в ДСНС.

Фото: ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (t.me/dsns_telegram)

Як відомо, один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, що раніше цього місяця російська армія атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. В результаті ворожої агресії тоді загинула людина.

Ще раніше у Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВійна Росії проти УкраїниОкупанти