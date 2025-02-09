Ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (фото)

Сьогодні, 9 лютого, в Донецькій області ворожий FPV-дрон атакував рятувальників.

"У Покровському районі, під час повернення після проведення аварійно-рятувальних робіт, під обстріл з FPV-дрона потрапив екскаватор-навантажувач рятувальників", - повідомили в ДСНС.

Фото: ворожий FPV-дрон атакував рятувальників в Донецькій області (t.me/dsns_telegram)

Як відомо, один рятувальник попередньо отримав контузію. Наразі його транспортують до лікарні. Екскаватор зазнав значних пошкоджень.