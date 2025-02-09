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Вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (фото)

Фото: вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Покровском районе FPV-дрон атаковал спасателей. Один из них получил контузию, повреждена техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня, 9 февраля, в Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал спасателей.

"В Покровском районе, во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей", - сообщили в ГСЧС.

Фото: вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (t.me/dsns_telegram)

Как известно, один спасатель предварительно получил контузию. Сейчас его транспортируют в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.

Напомним, что ранее в этом месяце российская армия атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате вражеской агрессии тогда погиб человек.

Еще раньше в Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.

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