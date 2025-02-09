Вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (фото)

Сегодня, 9 февраля, в Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал спасателей.

"В Покровском районе, во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей", - сообщили в ГСЧС.

Фото: вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (t.me/dsns_telegram)

Как известно, один спасатель предварительно получил контузию. Сейчас его транспортируют в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.