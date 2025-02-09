Вражеский FPV-дрон атаковал спасателей в Донецкой области (фото)

В Покровском районе FPV-дрон атаковал спасателей. Один из них получил контузию, повреждена техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня, 9 февраля, в Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал спасателей.
"В Покровском районе, во время возвращения после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей", - сообщили в ГСЧС.
Как известно, один спасатель предварительно получил контузию. Сейчас его транспортируют в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.
Напомним, что ранее в этом месяце российская армия атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате вражеской агрессии тогда погиб человек.
Еще раньше в Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.
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